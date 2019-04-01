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Россия

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

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Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Магас, 1 апреля. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующей отставкой. Об этом сообщил источник в силовых структурах республики. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В пресс-службе министерства внутренних дел Ингушетии подтвердили, что в настоящее время Кава действительно находится в отпуске, пишет ТАСС.

На пост главы МВД республики Кава был назначен в мае 2017 года. Причины отставки министра источник не уточнил.

Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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