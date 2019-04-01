Аналитики сообщили о возможных задержках прокладки «СП — 2» из-за требований Дании

Копенгаген, 1 апреля. Требование Дании провести дополнительную экологическую экспертизу по участку газового провода «Северный поток — 2», которое получила фирма-оператор Nord Stream 2 AG, может привести к задержке реализации проекта. Об этом сообщается в материале международного рейтингового агентства Moody's.

«Запрос Датского энергетического агентства, мотивированный желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на природу и судоходство, является отрицательным фактором для «Газпрома», потому что несет риск задержки реализации «Северного потока — 2», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что преграды в строительстве газопровода могут ослабить позицию российского «Газпрома» в переговорах с украинской стороной по транзиту голубого топлива после декабря текущего года, считают в Moody's.

По предварительным оценкам агентства, в результате задержки транзит газа через территорию Украины может составить 40-50 млрд кубометров против ожидаемых 10-15 млрд кубометров, что приведет к более высокой стоимости прокачки, чем через «Северный поток — 2», резюмировали аналитики Moody's.

Ранее Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG включить в экологическую оценку также вариант прокладки газового провода в датской исключительной экономической зоне, расположенной к югу от острова Борнхольм.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США, которые стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа.