В Совфеде напомнили НАТО об ответе России в случае провокаций в Черном море

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО — фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария».

«Канадский корабль встал (на якорь. — Прим. ФАН) в 8.00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале», — цитирует РИА Новости менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта Евгения Прокопца.

Подчеркивается, что на уточняющий вопрос, идет ли речь о кораблях «Торонто» и «Санта Мария», в пресс-службе ответили утвердительно.

Отметим, что это уже не первое появление судов Североатлантического альянса на Черноморском побережье. Так, в конце февраля в одесский порт заходил американский ракетный эсминец «Дональд Кук», способный нести на борту до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

В Совете Федерации отреагировали на прибытие очередных фрегатов союзников НАТО в Черное море. Как отметил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, хотя формально морской компонент появляется в Одессе в рамках военных маневров, в которых принимает участие Киев, их цель — провоцирование обстановки в регионе.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Формально прибытие кораблей связано с учениями, которые проводит Альянс вместе с Украиной, Молдавией. Но на самом деле, безусловно, это провокация в отношении России. Во времена нарастающей напряженности на международной арене Запад постоянно пытается уколоть Российскую Федерацию. Это открытое противостояние и давление на Москву», — заметил он.

Собеседник ФАН напомнил, что корабли НАТО прибыли на Черноморское побережье 1 апреля — в шуточный праздник, День дурака, однако в случае потенциальных угроз Альянсу будет не до смеха. Москва сможет надежно обеспечить безопасность своих территории, не допустив нарушения границ.

«Они провокацию уже устроили, просто туда прибыв. Но если они начнут какие-то действия, нарушающие нашу конституцию и российские границы, мы это быстро пресечем. Если же иностранные суда откажутся следовать нашим законам, потопим. Разговор с РФ будет коротким», — парировал сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Госдуме прокомментировали предложение Крыма пересмотреть конвенцию Монтре. Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил сомнение в том, что конвенция Монтре, которая регламентирует вопросы захода иностранных военных судов в воды Черного моря, будет пересмотрена в ближайшее время. По его словам, многие из стран — участниц конвенции являются членами НАТО, поэтому они не заинтересованы в сокращении срока пребывания кораблей Альянса в Черном море.