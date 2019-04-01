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В Совфеде напомнили НАТО об ответе России в случае провокаций в Черном море

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В Совфеде напомнили НАТО об ответе России в случае провокаций в Черном море

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО — фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария».

«Канадский корабль встал (на якорь. — Прим. ФАН) в 8.00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале», — цитирует РИА Новости менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта Евгения Прокопца.

Подчеркивается, что на уточняющий вопрос, идет ли речь о кораблях «Торонто» и «Санта Мария», в пресс-службе ответили утвердительно.

Отметим, что это уже не первое появление судов Североатлантического альянса на Черноморском побережье. Так, в конце февраля в одесский порт заходил американский ракетный эсминец «Дональд Кук», способный нести на борту до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

В Совфеде напомнили НАТО об ответе России в случае провокаций в Черном море

В Совете Федерации отреагировали на прибытие очередных фрегатов союзников НАТО в Черное море. Как отметил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, хотя формально морской компонент появляется в Одессе в рамках военных маневров, в которых принимает участие Киев, их цель — провоцирование обстановки в регионе.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Формально прибытие кораблей связано с учениями, которые проводит Альянс вместе с Украиной, Молдавией. Но на самом деле, безусловно, это провокация в отношении России.

Во времена  нарастающей напряженности на международной арене Запад постоянно пытается уколоть Российскую Федерацию. Это открытое противостояние и давление на Москву», — заметил он.

Собеседник ФАН напомнил, что корабли НАТО прибыли на Черноморское побережье 1 апреля — в шуточный праздник, День дурака, однако в случае потенциальных угроз Альянсу будет не до смеха. Москва сможет надежно обеспечить безопасность своих территории, не допустив нарушения границ.

В Совфеде напомнили НАТО об ответе России в случае провокаций в Черном море

«Они провокацию уже устроили, просто туда прибыв. Но если они начнут какие-то действия, нарушающие нашу конституцию и российские границы, мы это быстро пресечем.

Если же иностранные суда откажутся следовать нашим законам, потопим. Разговор с РФ будет коротким», — парировал сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Госдуме прокомментировали предложение Крыма пересмотреть конвенцию Монтре. Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил сомнение в том, что конвенция Монтре, которая регламентирует вопросы захода иностранных военных судов в воды Черного моря, будет пересмотрена в ближайшее время. По его словам, многие из стран — участниц конвенции являются членами НАТО, поэтому они не заинтересованы в сокращении срока пребывания кораблей Альянса в Черном море.

Автор: Константин Смирнов
© 2019 Федеральное агентство новостей
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