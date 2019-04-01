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Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне расширение военного присутствия в Черном море

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Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне расширение военного присутствия в Черном море

Москва, 1 апреля. Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят на этой неделе на встрече в Вашингтоне расширение военного присутствия в Черном море, сообщила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчинсон.

Встреча глав МИД НАТО пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

«Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения», — сказала Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшейся пресс-службой Госдепартамента США.

Напомним, в конце марта стало известно, что корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море для учений. Отмечается, что суда находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с «партнерами» из Украины и Грузии. По данным командования вооруженных сил Канады, их корабли планируют быть в Черном море вместе со своими союзниками по НАТО «в течение трех недель».

Ранее специальный представитель генерального секретаря альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО готова расширить сотрудничество с Грузией, в том числе в вопросах обеспечения безопасности в Черном море.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что альянс делает все возможное, чтобы втянуть Грузию в свои ряды. По его словам, Россия, несмотря на то, что в действиях альянса прослеживается антироссийская риторика, должна спокойно реагировать и продолжать наращивать собственный оборонный потенциал.

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба Госдепартамента США
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