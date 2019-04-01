Донбасс сегодня: вооруженные радикалы расстреляли бойцов ВСУ, солдаты Киева угрожают командирам

Донбасс, 1 апреля. Армия Киева бьет по ДНР и ЛНР из минометов и гранатометов. Бойцы ВСУ саботируют приказы и угрожают командирам. Группировка украинских войск «Север» понесла значительные потери за двое суток. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

31 марта основной горячей точкой на Донбассе стала Горловка, следует из официальных данных представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в результате минометного обстрела Горловки осколочные ранения получили двое мирных жителей. По уточненным данным, это мужчина и женщина, оба 1965 года рождения.

Всего по городу было выпущено более тридцати 120-мм и 82-мм мин, также использовались гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Украинские войска применили тяжелые минометы и на Мариупольском направлении обороны ДНР. Донецк и окрестности обстреливались из орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров и ручных противотанковых гранатометов.

В Луганской народной республике зафиксировано два обстрела со стороны украинских силовиков, информирует представительство ЛНР в СЦКК. По поселку Смелое солдаты Киева били из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, по Лозовому применялись тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Бойцы ВСУ угрожают командирам

Украинские военнослужащие все чаще саботируют приказы командования, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов. Причина банальна — постоянные переносы сроков ротации некоторых передовых бригад ВСУ на Донбассе.

Так, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ситуация давно находится на грани бунта. Три недели назад разведка дончан уже сообщала об отказах военнослужащих бригады выполнять приказы командования в связи с переносом срока ротации.

На данный момент, как сообщает Безсонов, ситуация в подразделениях усугубилась и дошла до того, что командованию бригады, в том числе и комбригу Михаилу Драпатому, поступают прямые угрозы от военнослужащих.

Бой между националистами и ВСУ

Управление Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки сообщает, что командование Операции объединенных сил получило приказ усилить контроль за подразделениями вооруженных националистов в зоне конфликта в Донбассе.

Как оказалось, данные меры были не напрасными, поскольку 29 марта на блокпосту 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки украинскими военнослужащими была остановлена группа радикалов в количестве 30 человек. Националисты снялись с передовых позиций и направлялись на территорию «спокойной» Украины без выписки из приказа командования о временном перемещении личного состава и маршрутного листа.

На требования военных ВСУ предъявить документы радикалы устроили перестрелку с ВСУ, в результате которого один военнослужащий 93-й бригады погиб и один получил ранения. Часть националистов была разоружена прибывшими на подкрепление бойцами регулярных подразделений ВСУ, часть радикалов сумела уйти. В связи с данными обстоятельствами на блокпостах Донбасса усилен контроль и ведется розыск сбежавших вооруженных боевиков нацформирований.

Небоевые потери ВСУ

В зоне ответственности армейского корпуса луганчан отмечен рост небоевых потерь военнослужащих украинской армии. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, только за минувшие двое суток оперативно-тактическая группировка украинских войск «Север» потеряла по причинам, не связанным с выполнением боевых задач, четырех бойцов убитыми и столько же ранеными.

По данным Марочко, столь высокие потери допустили украинские командиры из-за «бесконтрольности и неграмотных действий». Трое бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и двое получили ранения в районе села Лоскутовка Луганской области в результате подрыва машины с боеприпасами. А 30 марта на своих же минах подорвалась группа военных 10-й бригады ВСУ, в результате чего один боец погиб, двое получили ранения.