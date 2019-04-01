Совбез ООН приветствовал соглашение о примирении в ЦАР

Нью-Йорк, 1 апреля. Совет Безопасности ООН поприветствовал соглашение о примирении, которое было достигнуто между противоборствующими сторонами в Центральноафриканской республике.

«Члены СБ приветствуют консенсус, достигнутый подписавшими сторонами политического соглашения о мире и примирении в ЦАР, предполагающее формирование инклюзивного правительства, а также участие Африканского союза, Экономического сообщества центральноафриканских государств и ООН», — говорится в официальном сообщении.

Совет безопасности ООН также призвал стороны конфликта безотлагательно выполнить мирное соглашение, а соседние страны и региональные организации — поддержать реализацию этого документа.

Напомним, что в конце августа прошлого года лидеры военно-политических групп ЦАР подписали соглашение о мире, положив конец вооруженному конфликту, который тянулся более 10 лет. Ключевую роль в примирительном процессе сыграла Россия, которая приложила немало дипломатических усилий, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

С 1996 года ЦАР была погружена в гражданскую войну. Непрекращающиеся столкновения между вооруженными формированиями привели к колоссальному росту преступности, насилия, затяжному социально-экономическому кризису и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Основными тезисами мирного соглашения стали прекращение насилия, борьба с преступностью, обеспечение устойчивого развития экономики и привлечение инвестиций на всей территории ЦАР, согласно действующему законодательству. Стороны выразили согласие на ведение дальнейших переговоров в строгом соответствии с рекомендациями Африканского союза.