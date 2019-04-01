Туадера назвал своей целью разоружение ЦАР

Банги, 1 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил о необходимости разоружения страны.

По его словам, ЦАР должна стремиться к безопасности, восстановлению мира и восстановлению экономики.

«Нынешняя перспектива — охватить все регионы, особенно с подписанием мирного соглашения с 14 вооруженными группировками», — подчеркнул политик.

Туадера также отметил, что благодаря материально-технической поддержке ряда стран, в том числе России и Франции, в 11 населенных пунктов республики были передислоцированы более 1300 военнослужащих, а также сотрудников полиции и жандармерии.

Кроме того, он напомнил об успешном проведении экспериментальной программы разоружения повстанцев до запуска крупной программы.

Прикладываются усилия и по усилению национальной армии ЦАР. Она была ослаблена после переворота в Селеке в марте 2013 года

Как уточняет издание Centrafrique, в сфере обеспечения безопасности был принят пятилетний закон о военном планировании на 2019-2023 годы. Документ уделяет особое внимание восстановлению военной инфраструктуры. В частности, на ремонт гарнизона «Баур» было выделено более одного миллиарда средств.