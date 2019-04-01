США завершили тестирование быстрого развертывания комплекса THAAD в Израиле

Тель-Авив, 1 апреля. Военнослужащие США завершили учения, в рамках которых было протестировано оперативное развертывание в Израиле систем противоракетной обороны THAAD и их взаимодействие с местными военными. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что THAAD находился в Израиле в течение месяца, отрабатывая разные учебные задачи.

«Тридцать первого марта Европейское командование США (EUCOM) окончило первое в истории быстрое развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Израиле», — следует из сообщения.

Во время маневров в Израиле были размещены свыше 250 американских военнослужащих, уточняется в сообщении.

Командующий ПВО Израиля Ран Кохав указал на то, что THAAD был интегрирован в противоракетную оборону республики в качестве аналога собственной системы «Хец», способной находить и перехватывать цели за пределами земной атмосферы.

Военные также отмечали, что тренировочные учения не имели отношения «ни к каким конкретным нынешним событиям».

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью Федеральному агентству новостей назвал причины для размещения комплекса противоракетной обороны Штатов на территории Израиля. Он напомнил, что Израиль является одним из главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.