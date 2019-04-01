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Экономика

Песков: Сечин доложит Путину о ситуации в «Роснефти»

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Песков: Сечин доложит Путину о ситуации в «Роснефти»

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет главу «Роснефти» Игоря Сечина, который расскажет главе государства о ситуации в компании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, сегодня российский лидер работает в Москве.

«Сегодня президент занимается делами нефтяными: у него на докладе будет руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. Он расскажет о достижениях компании по 2018 году и перспективных планах развития», — уточнил он.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, именно в этот период президент принимает у себя руководителей всех крупнейших фирм, системообразующих с точки зрения экономической отрасли.

Руководители докладывают главе государства о результатах за прошлый год и о перспективах развития, добавил Песков.

Автор: Анна Клименко
Источник: Федеральное агентство новостей
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