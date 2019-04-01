Захарова возглавила рейтинг самых упоминаемых в СМИ женщин

Москва, 1 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова стала лидером рейтинга самых упоминаемых в СМИ женщин по версии компании «Медиалогия».

Согласно данным компании, с марта прошлого года по март 2019 года Захарову упоминали в российских СМИ 158 474 раза.

Вторую строчку в рейтинге самых упоминаемых в СМИ женщин заняла телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Ее упоминали в российских массмедиа 135 265 раз. Третье место заняла телеведущая и певица Ольга Бузова с показателем в 118 566.

В десятку также вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (107 575), вице-премьер России Татьяна Голикова (91 005), певица Алла Пугачева (82 592), министр здравоохранения Вероника Скворцова (74 204), глава ЦБ Эльвира Набиуллина (66 274), официальный представитель МВД РФ Ирина Волк (62 541) и дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия (59 832).