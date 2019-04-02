В восстановленной армянской церкви в Алеппо прошла первая месса — видео ФАН

Дамаск, 2 апреля. В армянской христианской церкви «Сорока мучеников», расположенной в городе Алеппо, состоялась первая месса после официального завершения первого этапа реконструкции региона, освобожденного от боевиков. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Шахан Саркисян, архиепископ армянского православного собора, объяснил, что он был основан в 14 веке нашей эры и несколько изменился в последние столетия из-за исторических и городских факторов. В годы войны в Алеппо собор был поврежден, как и большая часть Старого города.

«После возвращения безопасности и стабильности в Алеппо в прошлом году началось восстановление города и восстановление церкви, а также территории вокруг нее. Работники хотели вернуть ее в то состояние, в котором она находилась до войны, при этом сохранив историческую идентичность. Сегодня церковь существует для нового начала. И наши друзья и наши сторонники хотят, чтобы мир был восстановлен на нашей любимой родине — Сирии», — заявил архиепископ.

Доктор Хори Азазян, член местного совета архиепископов, сказал, что церковь «Сорока Мучеников» расположена в северо-западной части исторической цитадели Алеппо в районе Сулейба. Когда-то он был христианским кладбищем: в 15-м веке 40 человек пожертвовали собой, чтобы сохранить свою религию.

Во время войны в Сирии в собор попали террористические снаряды, в итоге была повреждена часть его зданий, церковный музей и его залы. Напомним, что это произошло в апреле 2015 года. Террористические группировки заложили взрывчатку в прорытые под храмом тоннели, после чего совершили подрыв. Церковь восстанавливали на пожертвования верующих армянской общины Алеппо. В храме заменили окна и двери, полностью восстановили фасад.