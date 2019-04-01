Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Москва, 1 апреля. Фильм студии Disney «Дамбо», который является ремейком одноименного мультфильма 1941 года, возглавил российский прокат. Лента про летающего слоненка собрала за выходные 281,6 млн рублей, обойдя хоррор «Мы» (95,5 млн рублей) и военную драму «Балканский рубеж» (80,1 млн рублей).

Отметим, что оригинальный мультфильм «Дамбо» вышел на экраны в 1941 году. Он стал четвертым анимационным фильмом Disney и первым мультфильмом этой студии, выпущенном на VHS-кассетах. Еще одной особенностью картины стало то, что все задники в ней были нарисованы жидкой акварелью.

В вышедшем на экраны фильме «Дамбо» всех персонажей заменили живые актеры, а самого слоненка — CGI-моделью. В ленте снялись снялись звезды Голливуда первой величины Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Ева Грин.

Примечательно, что «Дамбо» стал лишь одной из множества картин-ремейков, задуманных Disney. Компания уже сняла «Красавицу и чудовище», а в настоящее время идут съемки другой диснеевской классики — «Короля льва», «Аладдина» и «Мулан».