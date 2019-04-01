В Совфеде прокомментировали отношение россиян к воссоединению с Крымом

Отношения России с Западом ухудшились вовсе не из-за возвращения Крыма. Так в Совфеде прокомментировали итоги опроса «Левада-центра».

Все больше россиян уверены, что отношения России и стран Запада постепенно наладятся, вернувшись к тем, которые были до воссоединения Крыма с РФ, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» в конце марта этого года, 58% россиян определенно поддерживают воссоединение с Крымом, а еще 28% — скорее поддерживают, чем нет. Определенно против этого события выступили лишь 3% респондентов.

65% опрошенных считают, что воссоединение с Крымом принесло России больше пользы, 19% полагают, что больше вреда, 16% затруднились с ответом. При этом 43% респондентов уверены, что Россия не нарушила своих международных обязательств и договоренностей, приняв Крым в свой состав. Еще 28% сказали, что события марта 2014 года скорее не нарушили эти обязательства и договоренности.

На вопрос «Как вы думаете, каким образом будут развиваться отношения между Россией и странами Запада после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма?» 54% россиян ответили, что все постепенно будет «спущено на тормозах» и отношения мало-помалу вернутся к тем, которые были до Крыма. А 34% считают, что нас ждет нарастание напряжения в отношениях, новый виток «холодной войны».

Прокомментировать результаты этого опроса Федеральное агентство новостей попросило сенатора от Крыма, члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

«Рано или поздно отношения России и Запада улучшатся, это неизбежно. Суть проблемы наших отношений заключается не в Крыме. Проблема в том, что Запад не хочет видеть Россию сильной, влиятельной и равной себе», — считает парламентарий.

По словам Сергея Цекова, сегодня Россия вернула себе былую мощь, а это не может не раздражать ее западных партнеров.

«Крым — это демонстрация того, что Российская Федерация — влиятельная и авторитетная страна. А Западу нравилась бы Россия только в одном случае — это если бы наша страна была слабым государством. В этом случае Вашингтон бы говорил, что Москва проводит правильную политику», — пояснил сенатор от Крыма.

При этом он уверен, что Западу придется смириться с тем, что Россия — сильный международный партнер, и это вынудит его сменить тактику общения с Москвой.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео о скором введении новых мер в отношении России.

Напомним, Крым стал частью России по результатам общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе него около 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с РФ. При этом явка на избирательные участки Крыма и Севастополя превысила 85%.