Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко поделился ожиданиями от плей-офф в НХЛ

Сент-Луис, 1 апреля. Клуб «Сент-Луис Блюз» завоевал путевку в плей-офф Национальной хоккейной лиги благодаря гостевой победе в овертайме над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2) в минувшее воскресенье.

Для команды Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева такой итог стал прорывом после невыхода в Кубок Стэнли в минувшем сезоне, а также неудачного старта в розыгрыше нынешней «регулярки».

По словам 27-летнего Тарасенко, «Сент-Луис» «ждут плей-офф с нетерпением». Однако, как отметил хоккеист, в настоящее время не стоит загадывать, как сложатся поединки, пишут «Известия».

Тарасекно подчеркнул, что главная цель всегда одна — побеждать.

«Стараемся двигаться от игры к игре и сделаем все, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли», — рассказал нападающий.

По его словам, попасть в плей-офф помогли слаженные действия команды, а также помощь друг другу.

Стоит отметить, что Тарасенко в нынешнем сезоне записал в свой актив 30 шайб.

Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне в матче против «Тампы».