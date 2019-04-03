«Самые честные выборы». Часть 44: как чужой секстинг угробил карьеру Хиллари Клинтон

Создатель агентства USA Really, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Как бы ни хотелось написать что-то светлое о Демократической партии США, не получается — создается впечатление, что «ослы» всеми силами стараются выковать себе имидж «плохих мальчиков и девочек». Они не стесняются коррумпированности, сомнительных сделок, педофилии и даже вроде бы гордятся, что могут идти против правил. И никто им не указ.

Вот смотрите: в 2018 году в Мичигане демократ Дебби Стабенау на выборах в Сенат США набрала 52,2% голосов, в то время как ее республиканский оппонент смог взять только 45,8%.

Казалось бы, ну и что? А вот что: от Республиканской партии шел Джон Джеймс — афроамериканец, ветеран боевых действий. Несмотря на то, что СМИ дружно обвиняют Дональда Трампа в расизме, именно президент США поддержал Джона. И не только потому, что тот — достойный член общества и республиканец. Просто Трамп знает, кто такая Стабенау.

С 1989 года по 1 февраля 2018 года группы, борющиеся с ограничениями на оружие (так называемые «голуби»), пожертвовали 13,2 млн долларов 531 нынешнему члену Конгресса Соединенных Штатов. Конечно, «за красивые глаза». Что характерно, другая сторона — «ястребы» — тоже делала «вливания» законотворцам, но на меньшую сумму — всего 637 558 долларов.

Так вот: Стабенау не постеснялась взять у «голубей» 16 450 долларов и еще 2000 долларов у «ястребов». Мелочь вроде бы, но вот ее коллега по Мичигану и Сенату Гэри Петерс не взял ни копейки ни у кого. Хотя тоже демократ. Может, потому что он новичок, заседает в Сенате с 2015 года, а госпожа Стабенау — аж с 2001-го? «Опытная»… Если переиначить поговорку: «Цент доллар бережет».

Скажу сразу пару слов и о Петерсе. Точнее, вот вам пара любопытных фактов.

В 2014 году в ходе избирательной кампании в штате республиканцы отменили заказы на телевизионную рекламу, на которую истратили около 1 млн долларов, из-за крайне неудачного выступления своей кандидатки — экс-госсекретаря Мичигана Терри Линн Лэнд. Деньги потратили, но кампанию пришлось «слить».

Именно поэтому Петерс стал в том году единственным кандидатом в Сенат от демократов, который в ходе кампании появлялся с непопулярным к тому времени президентом Бараком Обамой. И все ему было нипочем.

Однако закончим со Стабенау.

В 2017 году начался антикоррупционный суд над сенатором от Нью-Джерси Бобом Менендесом. Следователи выяснили, что взятками он делился в том числе и с Дебби Стабенау. Каким образом? Например, только на кампанию по переизбранию Стабенау Менендес выделил 10 тысяч долларов. Вообще, это так нежно и романтично: сенатор жертвует деньги на выборы коллеги. Причем, что характерно, он «профессиональный политик», а не бизнесмен, но вот же — от сердца оторвал.

Зная о том, что коллега обвиняется по 14 коррупционным эпизодам, неужели Стабенау отказалась от денег? Нет. «Это же Дебби!» — мрачно шутят американские пользователи социальных сетей.

Хотите еще удивительного?

Пожалуйста: в самом сердце демократической Америки, в штате Пенсильвания (это там, где находится Филадельфия), гремит политический скандал, в центре которого оказалась представительница 190-го избирательного округа в Законодательном собрании штата Ванесса Браун.

Этой представительнице Демократической партии вменяют… семь эпизодов взяточничества.

В распоряжении следствия оказалась запись фразы, сказанной Ванессой некоему Тайрону Али во время передачи наличных: «Эти деньги выглядят просто замечательно! Спасибо вам большое!»

30 ноября прошлого года Браун дали условный срок 23 месяца — конечно, она легко отделалась. Не села, в общем. А теперь самое интересное: 6 ноября она выиграла «промежуточные выборы». Буквально спустя неделю после предъявления ей официальных обвинений!

Вообще-то законодательство прямо запрещает занимать должность в местной Палате представителей осужденным в коррупции, но Ванесса Браун как работала, так и продолжила работать, обвиняя оппонентов в… расизме. Ход сильный: в 190-м округе больше 80% жителей — афроамериканцы. Браун еще и успела попугать власти штата бунтами темнокожего населения.

На территории 190-го избирательного округа располагается Мемориальный парк в память о Малькольме Иксе, радикальном темнокожем активисте и борце за права афроамериканцев в 1960-е годы: идеальное место для бунтов и радикальных выступлений.

Вот и смотрите: с одной стороны, Браун — преступница и во власти ей не место, с другой — расистом никто не хочет прослыть. Между тем адвокаты Браун нагнетают.

«Кампания по преследованию моей подзащитной целиком и полностью мотивирована расовыми предубеждениями и ее политической активностью», — говорит один из них, Патрик Кейси.

То есть давайте еще раз: взяточницу обвинили, есть все доказательства. Она отказывается сниматься с выборов — и побеждает. Ее осуждают, но она не собирается уходить из регионального парламента. С приговором на руках!

Нет, конечно, вариант хеппи-энда все равно есть: 12 декабря 2018 года Браун все же подала в отставку. Думаете, ей стало стыдно? Ни черта подобного: она сделала это «в знак протеста» против «давления, которое на нее оказывалось». Думаю, что впереди апелляция, а там и на досрочные выборы можно выходить…

Есть у меня и третья история, циничная до предела и очень грязная, — об Энтони Винере, демократе из Нью-Йорка. Который немного посидел в тюрьме по делу о домогательствах к ряду женщин и сейчас усиленно «корректирует поведение» в паре с психологом. Видимо, скоро будет отправлен домой. Точнее, в центр временного содержания, поскольку своего дома у Винера уже нет.

Все начиналось вполне радужно: Винер получил степень бакалавра в области политических наук в 1985 году, а в 1991 году ему выпал шанс реализовать себя в практической политике. Тогда Нью-йоркский городской совет был расширен с 35 мест до 51, и на выборах Винер победил, став в 27 лет самым молодым олдерменом (советником, т. е. «народным депутатом») в истории города. Винер сразу занялся молодежной политикой и в течение следующих 7 лет в городском совете инициировал программы по привлечению проблемных подростков к общественным работам.

В 1998 году Винер баллотировался в Конгресс от 9-го округа в Нью-Йорке и выиграл. В Палате представителей он работал по 2011 год включительно.

Работал… Пока не всплыла информация о том, что конгрессмен участвовал в сексуальной переписке с несколькими женщинами, с которыми познакомился в Интернете. Мало того что переписывался, но еще и рассылал свои фото — интимные и сексуально откровенные. В письмах он представлялся как «горячий, вечно возбужденный мужчина средних лет».

На пресс-конференции тогда Винер покаялся, но в отставку решил не подавать. Но фотографии начали просачиваться в Сеть, и когда голого конгрессмена в разных позах начали пересылать друг другу уже открыто, Винер сдался и ушел с поста. Прошло два года. Энтони уже подумал, что все забыто и ньюйоркцы выберут его своим мэром, несмотря на «порнушку», — и заявился на выборы мэра города в 2013 году.

Может, так бы и было, но оказалось, что за эти два года женатый Винер не прекращал терроризировать незнакомых женщин своей «обнаженкой». Под псевдонимом «Карлос Опасный» он посылал свои откровенные фотографии 22-летней Сидни Лезерс из Индианы, которая вообще-то написала ему с целью выразить неодобрение его поведением, а в ответ получила фото. Другие женщины получили интимные фото Винера, на которых он лежал в постели со своим маленьким сыном. Когда эта история всплыла, буквально на следующий день жена Винера, Хума Абедин, объявила о разводе, заявив: «После долгих и мучительных размышлений и работы над своим браком я приняла решение расстаться со своим мужем».

Но и это еще был не конец.

В конце 2016 года газета The Daily Mail опубликовала статью, в которой было написано, что Винер занимался секстингом с 15-летней девушкой из Северной Каролины. Секстинг — это откровенная интимная переписка и пересылка таких же откровенных фото; в США и Австралии считается уголовным преступлением, если в переписку вовлечены несовершеннолетние.

Здесь федералам пришлось реагировать: ноутбук у Винера изъяли и внезапно, помимо «клубнички», обнаружили письма, которые имели отношение к «делу об электронной почте» Хиллари Клинтон. Все потому, что супруга нашего «порнографа» Хума Абедин — многолетняя личная помощница госпожи Клинтон. И вот такая «подстава»!

Получив эти данные, директор ФБР Джеймс Коми возобновил расследование за 11 дней до президентских выборов в США 2016 года. По мнению самой Хиллари, обнаружение компрометирующей информации на ноутбуке Винера стало одной из причин ее проигрыша Дональду Трампу.

В итоге в 2017 году Винер признал себя виновным в том, что он отправлял сексуально откровенные фотографии несовершеннолетней 15-летней девочке и склонял ее к участию в сексуально откровенном поведении. И в результате получил 21 месяц тюрьмы: в ноябре 2017 года сел, в феврале 2019-го вышел. За хорошее поведение срок скостили, но вот зарегистрироваться «сексуально озабоченным» ему придется — как и носить этот вполне себе официальный ярлык до конца своих дней.

Семья у Винера, кстати, не распалась — по документам. Хотя жить они с Хумой Абедин будут, видимо, все-таки отдельно. Адвокаты семьи заявили, что они сделали это для блага своего шестилетнего сына.

В финале у меня остается немного вопросов.

Насколько далеко зайдут американские власти в попытках показаться хорошими для всех? Что можно будет делать под прикрытием фанатизма, религии, расизма, сексизма, нетерпимости к сексуальным меньшинствам?

Как видим, набор у демократов практически полный: коррупционеры, которые бравируют своей безнаказанностью, отпущенные под честное слово растлители-извращенцы и расисты. Список можно продолжать, но тенденция, по сути, ясна: американское общество так долго воспитывало в себе ростки толерантности, что она выросла и задушила здравый смысл. И теперь преступники не только не сидят в тюрьме, но еще и обладают немалой властью, показывая, насколько беззуба и беспомощна американская система правосудия.

И настолько же слаб и несамостоятелен в принятии решений Капитолий, бывший когда-то оплотом демократии.

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