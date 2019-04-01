Москва, 1 апреля. Распространители лотереи «Русское лото» проанализировали, сколько победителей розыгрыша проживает в каждом из субъектов России.

Были названы российские регионы, в которых чаще выигрывают миллион в лотерею. По данным организаторов, больше всего людей, выигравших крупные суммы в лотерею, проживают в Петербурге. Выяснилось, что 18 районах северной столицы проживает 64 победителя розыгрыша, среди которых — семья пенсионеров, получившая 500 миллионов рублей под Новый год.

Как пишет издание РБК, второй по удачливости стала Кубань. Оказалось, что в каждом районе Краснодарского края живут по два победителя. Третье место заняла Челябинская область, в каждом районе региона по «лотерейному миллионеру», а в некоторых — по два. Реже всего крупные суммы денег выигрывали в Магаданской области, Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что воронежская пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. Пенсионерка Наталья В. из Воронежской области и ее взрослая дочь намерены потратить свой выигрыш в лотерею на помощь родственникам. У родных и близких победителей накопилось много проблем, которые можно решить финансово. Победительница сообщила, что лотерейный билет с номерами проверяла внучка.

Девочка сказала, что билет не выиграл. Женщина решила перепроверить номера на сайте и оказалась, что ее комбинация цифр была счастливой.

Напомним, петербуржская семья выиграла 500 миллионов рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото».

Вторым обладателем выигрыша в 500 миллионов рублей стала семья из Петербурга — мужчина, работающий слесарем, и женщина-гардеробщица. Победители планируют потратить выигрыш на покупку квартиры и дачи и путешествия.

Напомним, в новогодней лотерее был разыгран миллиард рублей: по 500 тысяч выиграли петербуржцы и жители Свердловской области