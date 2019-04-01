Ракицкий забил первый гол за «Зенит», ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой»

Подробный обзор событий 21-го тура чемпионата России по футболу — в материале Федерального агентства новостей.

Черногорские мотивы

Визит бывшей команды к Миодрагу Божовичу многие считали едва ли не самым потенциально занимательным матчем: «Крылья» весной играли раскованно и забивали не меньше двух мячей каждому сопернику, а «Арсенал» на момент визита в Самару ни разу не пропустил в 2019 году. Интриги добавляло желание хозяев реабилитироваться за поражение 0:4 в первом круге.

С первых же минут гости перешли в наступление, однако довольно скоро игра выровнялась и стала проходить даже с небольшим преимуществом «Крыльев». Реализовать его команда из Самары не смогла, а после перерыва «оружейники» перехватили инициативу, которая логично вылилась в гол Джорджевича: неудачная попытка создать искусственный офсайд привела к выходу один на один с вратарем команды черногорца Божовича. После пропущенного мяча игра у «Крыльев» совсем разладилась — по меньшей мере, дважды счет мог быть увеличен.

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 0:1

Гол: Джорджевич, 66

Сенсация! Без зрителя

Едва ли не в любом матче «Енисея» болельщик уверенно бы поставил на победу соперника. В Красноярск прибыл обескровленный зимними трансферами «Рубин». Но казанцы имели сразу две недели перерыва, за который тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым наверняка должен был добиться видимого прогресса.

Самым обсуждаемым событием матча стал срыв его трансляции: встречу показывал платный телеканал «Матч Премьер». Впрочем, транслировать получилось лишь начиная с 42-й минуты — до этого канал всячески пытался развлечь зрителя показом красноярских болельщиков и студийным обсуждением встречи: стандартные, в общем-то, для форс-мажорных ситуаций финты телевизионщиков.

Упрекнуть телеканал, впрочем, не за что. Все главные события произошли уже после восстановления картинки. Но ярче всех отличилась пресс-служба «Рубина», с юмором отреагировавшая на срыв трансляции: микроблог клуба на Twitter опубликовал картинку, на которой рядом с лого телеканала находился подорожник.

Нужно отдать должное «Енисею», который не бросил играть в меньшинстве и нашел в себе сил отыграться. Это второе набранное очко команды в 2019 году.

«Енисей» — «Рубин» — 1:1

Голы: Байрамян, 59 (0:1); Гаджибеков, 72 (1:1)

Удаление: Огуде, 43

Следующая станция — Лига чемпионов?

Столичное дерби, несмотря на все попытки провести игру на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке, все же прошло в Химках. На посещаемости это сказалось заметно, а болельщики хозяев в очередной раз вывесили баннер, в котором возмутились неготовности домашней арены. «Локомотив» довольно быстро прибрал инициативу в свои руки, что не спасло их от довольно неприятных контратак «Динамо» — самый опасный момент за тайм создали именно они.

Сказать, что «железнодорожники» играли значительно лучше, нельзя: обе команды изрядно ошибались и слегка утонули в единоборствах. Впрочем, команды Юрия Семина тем и сильны, что даже при не самой яркой игре добиваются главного — 3 очков. Фол на игроке «Локомотива» Игнатьеве скорее был, чем не был, да и протестовали динамовцы не слишком активно. Приговор судьи хладнокровно исполнил Антон Миранчук. Этот мяч стал единственным — «Локомотив» продолжает гонку за «Зенитом», попутно укрепив позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

«Динамо» — «Локомотив» — 0:1

Гол: Ант. Миранчук, 64 (пенальти)

Матч имени Глушакова

Пожалуй, главным парадоксом матча стала игра Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Спартаковцы по итогам встречи были признаны лучшими игроками матча по оценкам различных математических систем. В то же время живыми глазами было видно, что оба по меньшей мере пару раз подарили игрокам «Ахмата» возможность забить. Один из таких шансов от Глушакова, который на пару с Аязом Гулиевым не разобрался с тем, кто будет играть на мяче, хозяева и реализовали.

К тому моменту «Спартак» вел в счете. Показалось, что сейчас грозненцы разовьют успех, и три очка из столицы Чечни красно-белые не увезут. После перерыва москвичи перестроились и сумели довести игру до победы. Примечательно, что Глушаков в этой встрече догнал одну из легенд «Спартака» Дмитрия Аленичева по количеству сыгранных матчей (143) и теперь расположился на 9-м месте в этом списке. До конца сезона у капитана команды есть шансы подняться на шестую строчку, а у «Спартака» — даже на первую, если повезет.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3

Голы: Адриано, 7 (0:1, пенальти); Балай, 9 (1:1); Адриано, 68 (1:2); Глушаков, 90 (1:3)

Удаление: Семенов, 63

Карпин ждет «Спартак»

Ростовчане под руководством Валерия Карпина прогнозируемо одержали победу. Далась она хозяевам крайне тяжело — уже в компенсированное время не без курьеза отличился арендованный у «Зенита» Миха Мевля. Через две недели в Ростов приедет «Спартак», и Карпин, думается, сделает все, чтобы летом из родного клуба поступило серьезное предложение.

«Ростов» — «Урал» — 2:1

Голы: Ионов, 10 (1:0); Эль-Кабир, 52 (1:1); Мевля, 90 (2:1)

Сутормин: пишем «Оренбург», «Зенит» в уме

«Зенит» довольно вальяжно начал встречу и несколько раз позволил «Оренбургу» болезненно укусить. В этом матче гостями руководил тренерский штаб, поскольку рулевой команды Владимир Федотов отбывал дисквалификацию и смотрел встречу на трибуне «Газпром Арены».

Возможно, именно нехватка главного тренера в раздевалке помогла петербуржцам после перерыва дожать соперника. При этом, думается, даже из этого матча «Оренбург» в будущем извлечет выгоду: отлично себя проявивший Алексей Сутормин наверняка принесет клубу неплохие деньги за предстоящий трансфер в «Зенит».

«Зенит» — «Оренбург» — 3:1

Голы: Сутормин, 33 (0:1); Азмун, 48 (1:1); Ракицкий, 81 (2:1); Азмун, 88 (3:1)

Еще сенсация!

Кто бы подумать мог, что ЦСКА в домашнем матче при счете 2:0 за 5 минут до конца встречи растеряет преимущество в матче с предпоследней командой чемпионата? Наверное, даже футболисты «Уфы» такой сценарий не могли себе представить. Сработало старое правило — в команде, где сменился главный тренер, в первый матч всегда происходит что-то особенное.

У Вадима Евсеева, принявшего команду за два дня до матча, получилось именно так! Ничейный результат привел к тому, что «Зенит» увеличил отрыв от преследователей, а «армейцы» пропустили в таблице «Локомотив» и «Спартак» и сильно осложнили себе борьбу за медали.

ЦСКА — «Уфа» — 2:2

Голы: Влашич, 25 (1:0); Чалов, 64 (2:0); Бизяк, 87 (2:1); Игбун, 90 (2:2)

Возвращение того самого

«Краснодар» в перерыве на матчи сборных сумел порадовать общественность тем, что продлил контракты с главными талантами своей академии — Иваном Игнатьевым и Магомедом-Шапи Сулеймановым — и положил конец спекуляциям на тему их будущего. Команда, а главным образом сами герои новостей, решили сразу показать, насколько рады такому развитию событий. И пусть в соперниках был терпящий бедствие «Анжи», главный тренер которого после матча подал в отставку, заслуг «Краснодара» это не умаляет. «Краснодар» — тот самый, с чемпионской игрой — вернулся. Он точно еще поборется.

«Краснодар» — «Анжи» — 5:0

Голы: Вандерсон, 18; Классон, 38 (пенальти); Сулейманов, 55; 70; Игнатьев, 67