Член экипажа арестованного в Турции судна Streamline вернулся в Россию

Москва, 1 апреля. Россиянин — боцман арестованного в порту турецкого Стамбула судна Streamline — вернулся на родину, не дожидаясь выплат долгов по зарплате, сообщил капитан корабля Бахман Багиров.

«Боцман уже дома», — сказал капитан судна.

По его словам, в настоящее время на борту корабля остаются семь человек — шесть членов экипажа и капитан. Багиров добавил, что пока речи о репатриации остальных россиян не идет, поскольку «все в ожидании завтрашнего суда».

Напомним, судно вышло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. Оно было арестовано в июне прошлого года. Капитан сообщил, что сумма долгов по заработной плате перед экипажем составляет более 120 тысяч долларов. Моряки подали в суд иск, для официального принятия документа его должен подписать капитан.

Ранее стало известно, что во вторник турецкий суд рассмотрит вопрос о возможном снятии ареста с лайнера.