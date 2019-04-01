Сирия новости 1 апреля 12.30: курды не пропустили гумконвой в затопленные районы Хасаки, в Ракке SDF застрелили гражданского

Сирия, 1 апреля. Курды не пропустили грузовики с гуманитарной помощью в затопленные районы Хасаки, в Ракке SDF застрелили гражданского, в Хаме продолжаются бои между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

Курды: убили гражданского в Ракке, не пропустили гуманитарный конвой в затопленные районы Хасаки.

ВС Турции: ведут бои с SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) проводят разведывательную операцию в захваченном террористами «Джебхат ан-Нусры»1 районе на западе провинции Алеппо, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Одновременно с этим Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает о боях между САА и радикалами недалеко от Хрейтана.

На севере региона продолжаются перестрелки между турецкими войсками и курдскими военизированными отрядами, пишет Twitter-канал (@EsiscTeam). Ранее в столкновениях с «Демократическими силами Сирии» (SDF) ВС Турции потеряли трех военнослужащих убитыми и трех ранеными.

Провинция Ракка

Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам расстреляли гражданского, пытавшегося покинуть населенный пункт Тель Абъяд.

В административном центре провинции Ракка произошла детонация самодельного взрывного устройства, пишет Twitter-канал (@Bosni94). По данным автора публикации, в результате инцидента было убито два члена курдского ополчения.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что после ряда провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований правительственные войска САР открыли огонь по их укрытиям в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Ранее боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть на подконтрольные САА территории.

Из-за наводнения в западной части региона случился оползень, в результате которого погиб гражданский, пишет местный Twitter-канал (@SyrianReporters).

Провинция Хасака

Из-за продолжительных проливных дождей большое количество населенных пунктов провинции Хасака оказалось затоплено, пишет информационное агентство Orient News, ссылаясь на сведения местных активистов. Активисты Красного Креста пытались организовать доставку гуманитарной помощи в затопленные поселения, однако боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится данный район, заблокировали дорогу для грузовиков гуманитарной организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)