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СМИ рассказали о состоянии российской модели, госпитализированной в Шанхае

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СМИ рассказали о состоянии российской модели, госпитализированной в Шанхае

Москва, 1 апреля. Состояние российской модели Алисы Митровой, которая семь дней назад попала в одну из шанхайских клиник с бактериальным менингитом, улучшилось. Об этом рассказал РИА Новости ее отец Виталий Митров.

Ранее приятели россиянки сообщили в социальной сети, что 25 марта девушку госпитализировали в Китае с бактериальным менингитом. Мать Митровой рассказала СМИ, что из-за того, что диагноз не входит в страховку, лечение в местной клинике оказалось неподъемным (более 336 тыс. рублей), и ее перевели в другое учреждение.

«Состояние Алисы улучшилось, она еще в больнице», — сказал отец девушки, добавив, что она пробудет в больнице еще порядка 14 дней.

Ранее пресс-атташе генерального консульства России в Шанхае Сергей Смольников заявил, что они внимательно следят за развитием событий и оказывают девушке посильную помощь в рамках своих полномочий.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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