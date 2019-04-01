В ЦИК Украины рассказали, как голосовали ВСУ в Донбассе

Киев, 1 апреля. Результаты голосования на специальных участках для ВСУ в зоне военной операции в Донбассе не отличаются от результатов по всей стране, заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, пишет РИА Новости.

«Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине», — заявил он в комментарии местным СМИ.

Это, по мнению Радченкова, говорит о том, что никакого давления на украинских военных не оказывалось.

«Разговоры об административном ресурсе и давлении безосновательны», — подчеркнул он.

Замглавы ЦИК уточнил, что всего в зоне операции Объединенных сил в Донбассе работали 79 специальных избирательных участков: 65 — в Донецкой области и 14 — в Луганской области.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Украины уже официально объявила о втором туре выборов президента страны. В него прошли шоумен Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,40% голосов, а также действующий президент страны Петр Порошенко с 16,34% голосов. Второй тур выборов может пройти 21 апреля, уточняет НСН.

Глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев разделил избирателей, голосовавших в минувшее воскресенье на две категории – «тех, кто проголосовал ради шутки и тех, кто голосовал серьезно», пишет Infox.