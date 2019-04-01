Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Москва, 1 апреля. Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 9,99% акций банка «Восточный», принадлежащих мажоритарному акционеру — кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok, сообщил представитель Evison Holdings Limited Дмитрий Савочкин.

Иск в суд подала компания Артема Аветисяна «Финвижн холдингс». Представители организации попросили суд наложить арест на «80,229 миллиарда обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк» из пакета, принадлежащего Evison Holdings Limited.

Помимо этого, «Финвижн холдингс» обратился в суд с просьбой запретить руководству банка принимать решения и совершать любые действия по размещению дополнительного выпуска акций. Однако, по словам адвоката, суд данное пожелание не удовлетворил.

«Суд удовлетворил (иск) частично: наложен арест на 9,99% акций, признан незаконным запрет на эмиссию», — сказал Савочкин.

Напомним, компания «Финвижн холдингс» обратилась в суд с иском, в котором требует от Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе по приобретению пакета акций «Восточного». Соглашение было заключено в рамках слияния «Восточного» и «Юниаструм банка», который принадлежал Baring и Аветисяну с партнерами. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного банка «Восточный» доля в нем Аветисяна и партнеров составит 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион.