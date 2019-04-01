Порошенко за год увеличил свой доход в 95 раз

Киев, 1 апреля. Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год выросли в 95 раз, составив более 1,55 млрд гривен (57 млн долларов), сообщает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Порошенко, опубликованной на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что основным источником дохода президента стали дивиденды от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz в размере 1,1 млрд гривен (40,4 млн долларов). Еще 400 млн гривен (14,7 млн долларов) глава государства получил в качестве дивидендов от «Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». А прибыль Порошенко от покупки облигаций внутреннего займа составила 28,8 млн гривен (1,05 млн долларов).

Как сообщает «Газета.ру», по предварительным данным, в первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский, который набрал 30,36%, значительно всех остальных кандидатов. Порошенко набрал 16,4%, а Тимошенко — 13,08%. При этом около 11 млн украинцев не стали принимать участие в голосовании.