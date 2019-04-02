Дамаск, 2 апреля. Студенты сельскохозяйственного института в сирийском городе Мазраа, расположенного в западной части провинции Эс-Сувейда, проводят митинг против политики президента США Дональда Трампа и властей Израиля. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники митинга выразили солидарность с народом Голан с помощью картин, на которых нарисован оккупированный израильской стороной регион, и рисунков сирийского флага на карте гор.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что несколько дней назад президент США подписал декларацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Это произошло во время встречи Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Решение американского главы противоречит международным резолюциям, в том числе резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

После декларации США по всей территории сирийской республики прошли многолюдные протесты — простой сирийский народ выступил против несправедливого решения по региону, который исторически принадлежит Сирийской Арабской Республике. В период с 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра. Западная часть Голан (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

Ранее сообщалось, что десятки сирийских журналистов и других работников СМИ провели акцию протеста на площади Омейядов в Дамаске, выступив таким образом против заявления президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами.