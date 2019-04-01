Иранские аналитики назвали преимущества российских «летающих» танков Т-90С

Тегеран, 1 апреля. Аналитики иранского агентства Khorasan рассказали, почему российские танки так популярны и востребованы на мировом рынке. По их словам, покупателей привлекает высокая боеспособность и лояльная цена.

Заместитель руководителя российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 боевые машины Т-90С. Отмечалось, что у двух государств налажено давнее сотрудничество в военной отрасли, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.

Иранские эксперты напоминают, что Т-90С прозвали «летающим танком» из-за легкого веса и низких габаритов. Технические параметры и характеристики машины делают ее очень маневренной, надежной даже на рельефной местности. Российский танк может проходить водные преграды, указывают специалисты.

Кроме того, еще одна немаловажная особенность — наличие артиллерийского снаряжения, которое позволяет вести бой в стационарном положении или в движении, несмотря на время суток. По словам аналитиков, Т-90С может вести радиоэлектронную борьбу, пишет «Царьград».

«Это чудо российской военной техники отличает низкая стоимость по сравнению с подобной техникой, произведенной в других странах», — объясняют аналитики.

Ранее сообщалось, что многофункциональный истребитель Су-57 российского производства в ближайшее время получит документ, разрешающий экспортные поставки машины.

Как отмечал в интервью Федеральному агентству новостей старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, Су-57Э — это отличный образец вооружения, которое покажет миру все преимущества российского ВПК.