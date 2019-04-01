Симферополь, 1 апреля. На выборах президента Украины на одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальная власть продолжает считать территорией государства, пишет РИА Новости.

Фотография появилась в группе «Защити свой голос» в Facebook. Как говорится в посте, на избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма. Избирательный участок находится в школе №276 на улице Сержа Лифаря. Автор поста призвал Киев наказать виновных.

Ранее на заседании проверяющей факты хищения в Вооруженных силах Временной следственной комиссии Верховной рады использовали карту Украины без Крыма. Примечательно, что участвовавшие в дискуссии депутаты не обратили внимания на территориальную принадлежность полуострова и продолжили совещание. Трансляцию заседания вели несколько телеканалов Украины.

Подобные инциденты приводили к серьезным последствиям для украинских СМИ. В ноябре 2018 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил о внеплановой проверке показавшего в прямом эфире карту страны без Крыма телеканала NewsOne. По мнению регулятора, руководство телеканала нарушило сразу несколько статей украинского закона «Об информации» и закона «О телевидении и радиовещании».

Летом 2018 года агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой полуостров был выделен «нейтральным» цветом, им помечалась «ничейная» территория. Издание удалило публикацию из-за критики со стороны украинского посольства.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.