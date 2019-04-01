Рубль открыл торги стремительным ростом

Москва, 1 апреля. Рубль открыл биржевые торги стремительным ростом. Об этом свидетельствуют данные Московской международной валютной биржи.

По данным на 10.02 по московскому времени доллар расчетами «завтра» потерял 28 копеек и упал до 64,76 рубля, а евро снизился на 22 копейки — до 73,44 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в комментарии «Свободной прессе» заявил, что рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность и сдержанно реагирует как на негативные сигналы с внешних рынков, так и на позитивные.

«Вероятно, текущий курс российской валюты является достаточно сбалансированным в плане финансово-экономических условий и денежных потоков», — считает он.

По мнению главы отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, несмотря на ряд геополитических рисков, рубль может стать основной из развивающихся валют.