Саакашвили решил не возвращаться на Украину 1 апреля

Вашингтон, 1 апреля. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он не вернется на Украину 1 апреля.

По словам политика, он готов был посетить страну сразу же после выборов в случае, если бы действующий президент Петр Порошенко не прошел во второй тур. Это означало бы, что изданный Порошенко приказ не пускать Саакашвили утратил силу. Теперь же экс-губернатору придется ждать результатов второго тура.

«Нет, я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, и я прилечу. Если он не пройдет, я прилечу. У меня есть четкое желание приехать в Киев, еще раз увидеть Одессу, увидеть своих друзей», — отметил он, отвечая на вопрос ведущего телеканала «Настоящее время».

Как сообщает «Газета.ру», накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский, который по предварительным итогам голосования лидирует на выборах, заявил, что не имеет ничего против приезда Саакашвили. Зеленский назвал его серьезным дипломатом и консультантом.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 60% бюллетеней. По предварительным данным, Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко — 16,61%, а Тимошенко — 13,08%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%, на Украине пройдет второй тур выборов, по итогам которого и будет определен новый президент. Отметим при этом, что около 11 млн украинцев не стали принимать участие в голосовании.