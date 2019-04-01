В Совфеде объяснили, как США подкупом добиваются поддержки санкций против России

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона и его партнеров по НАТО ввести новую серию мер против Москвы. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, очень печально, что американские дипломаты не умеют использовать никакой другой инструментарий, кроме ультиматумов и санкций.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции», — так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео о новых антироссийских мерах, которые США и их партнеры по НАТО обсудят на этой неделе, а затем и предпримут в качестве наказания за «агрессию России на Украине».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал еще один инструмент, которым владеют американские дипломаты.

«Они еще подкупом прекрасно владеют, пользуются им очень активно, — заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Андрей Климов. — Они с утра до вечера по всему земному шару этим занимаются. Предоставляют большому количеству стран помощь: где-то кредитики дают, где-то помогают их взять, предоставляя гарантии, где-то учебные программы организуют, но в нужном для себя русле, где-то — медикаменты поставляют. В общем, как правило, помогают своими напечатанными деньгами, но за них просят делать то, что они скажут».

В обмен на их материальную помощь США просят страны «правильным образом» голосовать в Генассамблее ООН и других международных организациях, уточнил сенатор.

«И довольно часто с помощью подкупа американцы добиваются того, что другие страны поддерживают их санкционную политику. А если они отказываются голосовать так, как говорит Вашингтон, то лишаются американских денег. Все очень просто. И примеров вокруг очень много — на Украине, в Восточной Европе, Прибалтике. Чего греха таить — и в России в 90-х годах такое было. Американцы приплачивали своим лоббистам, конкретным организациям и деятелям. Все было», — напомнил Андрей Климов.

При этом парламентарий уверен, что новые антироссийские меры, анонсированные главой Госдепартамента США, не будут слишком отличаться от уже введенных ни по своей сути, ни по эффекту, ни по последствиям.

«Напомню, что 2 августа 2017 года американцы определились с тем, что будут «душить Россию санкциями, пока не задушат». И американская администрация несколько раз в год обязана отчитываться перед Конгрессом об эффективности принимаемых мер. Так что неудивительно, что раз в 3-4 месяца будет что-то проклевываться в отношении России. Важен не повод, а выполнение поставленной задачи. То есть их поезд идет по расписанию. Только не называйте это санкциями. Потому что международные санкции может вводить только Совет безопасности ООН. А то, что делают американцы, — это незаконные действия ограничительного характера», — подчеркнул сенатор Климов.

Ранее в Совфеде объяснили, почему многочисленные антироссийские санкции не имеют того эффекта, на который рассчитывает Вашингтон.