Эксперт рассказал, как инженеры спрячут российские ЗРК от радаров противника

Российские системы противовоздушной обороны получат новые, малозаметные в радиодиапазоне пассивные станции кругового обзора. Об этом рассказал управляющий директор конструкторского бюро «Точмаш» Валерий Макеев.

«В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора — работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются», — заявил он РИА Новости.

Макеев подчеркнул, что во всех современных военных конфликтах первым делом выводятся из строя комплексы ПВО противника, которые как раз обнаруживаются по радиоизлучению. Далее ударная авиация их спокойно уничтожает.

Первым новую станцию кругового обзора получит ЗРК ближнего радиуса действия «Сосна». Он, по словам Макеева, обладает высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения. Кроме того, у него высокая живучесть за счет полной пассивной подготовки к стрельбе и автоматизации процесса боевой работы.

Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в настоящее время существуют два вида радиолокации, то есть поиска воздушных судов — активный и пассивный. При пассивном поиске наземная РЛС работает по тем сигнатурам, которые излучают сами цели.

«Любая воздушная цель производит работу радиоэлектронных средств — это могут быть средства связи, локации. Те же самолеты AWACS работают своими антеннами, разведчики работают другими антеннами, то есть цель «светится» на радаре. Самолеты-разведчики в активном режиме ищут наземные цели и задействуют для этого собственные РЛС. Активный поиск дает преимущество: быстрее обрабатывает цели, но у него есть один существенный недостаток: стоит увеличить мощность сигнала — и данная РЛС становится видна для средств вооружения, которые работают по принципу поражения этих радиолокационных станций», — говорит эксперт.

Для того чтобы не выдать своего местонахождения, расчеты ЗРК используют тактику коротких включений станций с активными РЛС и обнаружения целей. Таким образом, сокращается время реагирования вражеской военной техники на засветившийся на радаре ЗРК.

«Пассивные же станции могут работать постоянно, потому что они ничего не излучают и работают только на прием. То есть они обнаруживают цели, но для их поражения включается уже тепловизионный канал. Если мы говорим про «Сосну», то есть еще и оптические каналы, лазерные, которые подсвечивают цели на небольшом расстоянии и тогда передают целеуказание своим ракетам. В принципе оптического канала ей хватало, но и у него есть небольшое ограничение, связанное с атмосферой: в случае непогоды оптика не всегда срабатывает. В этом это случае лучше всего работают радиоэлектронные средства, РЛС», — продолжает Леонков.

По словам собеседника ФАН, пассивная станция кругового обзора действительно улучшает работу ЗРК «Сосна». Конечно, военный аналитик не согласен с утверждением, что зенитный комплекс становится полностью невидимым для радаров противников, но радиолокационная заметность значительно снижается.

«Любая цель имеет контрастность на радаре. Ведь сейчас средства наведения делают многоканальными, у тех же ракет ставят два канала. Могут поставить антенну, могут поставить оптику, могут к оптике добавить инфракрасный канал или ближний ультрафиолет. Это делается, чтобы, если поймали сигнатуру цели, не терять ее. Есть множество способов обнаружения наземных комплексов, и здесь все время идет спор щита и меча. Если совершенствуется меч, тут же начинают совершенствовать щит. Но добавление пассивной станции кругового обзора к «Сосне» действительно повышает ее эффективность», — заключил эксперт.

Напомним, замминистра обороны России Александр Фомин ранее заявлял: руководство многих государств прекрасно осознает, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» лучшие в мире по дальности и количеству одновременно сопровождаемых и уничтожаемых целей.