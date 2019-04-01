Неизвестные избили участника группы «Фактор-2» в московском ресторане

Москва, 1 апреля. Фронтмен музыкального коллектива «Фактор-2» Илья Подстрелов сообщил о том, что участника группы избили в столичном ресторане. По его словам, нападавшему не понравились тексты песен музыкантов. Об этом солист рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«А теперь немного о плохом. Вчера, после концерта, к нам в вип, зашли какие-то два отморозка. Один вообще неадекват, начал орать и ударил Женьку (JERRY)», — написал Подстрелов.

Как сообщает РЕН ТВ, зачинщиком драки стал сын одного из олигархов.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.