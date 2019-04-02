Сирийские артисты выступили против декларации Трампа о Голанских высотах

Дамаск, 2 апреля. Сирийские артисты устроили протест, осудив заявления президента США Дональда Трампа о том, что оккупированные сирийские Голаны якобы принадлежат израильской стороне. Митинг прошел перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Дамаске. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В специальном заявлении, подготовленном для Организации Объединенных Наций в Дамаске, лидер митинга Зухайр Рамадан заявил, что сирийские художники отвергают эту декларацию, так как она является беспрецедентным шагом в истории обоих стран и настоящим вызовом всему миру, а также Организации Объединенных Наций и ее резолюциям.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В заявлении отмечается, что декларация Трампа является продолжением американской агрессивной политики, проводимой Вашингтоном во всем ​​мире, эта политика основана на разжигании войн, разрушении и оккупации стран, разграблении их товаров, противодействии законам и международному праву.

«Решение Трампа было глупым. Мы здесь, чтобы поддержать наших земляков на Голанах. Голаны принадлежат Сирии, и они вернутся к нам любым путем. Трамп не имеет право говорить, что Голаны израильские», — заявила одна из участниц акции в комментарии ФАН.

В заявлении говорится, что высказывания Белого дома призваны компенсировать провал американской политики в Сирии. И все же, содержание этой декларации не изменит реальность и правду — Голанские высоты всегда будут принадлежать сирийской семье и никому другому в мире, независимо от того, что будут говорить представители сторонних государств, подчеркнули демонстранты.

В заявлении сирийских артистов также содержится призыв к профсоюзам, федерациям и организациям, занимающимся вопросами культуры и искусства, с просьбой разоблачить агрессивную политику США и Израиля, отвергнуть ложную декларацию, нарушающую целый ряд международных резолюций.