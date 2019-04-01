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В Сети появилось видео с места гибели совладельца S7 в Германии

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В Сети появилось видео с места гибели совладельца S7 в Германии

Москва, 1 апреля. В Сети появилось видео с места авиакатастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева.

Общественный канал hr-fernsehen опубликовал кадры, на которых видны обломки воздушного судна. Их поливают пеной сотрудники экстренных служб.

Напомним, Филева вместе с отцом Валерием Карачевым направлялись на лечение в ФРГ. На борту, кроме них, находился один пилот. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне. Сообщалось, что воздушное судно полностью сгорело. Эксперты рассказали, что на частном самолете могли отсутствовать черные ящики.

Самолет принадлежал российской авиакомпании «Глобус». Ранее появились первые кадры с места крушения бизнес-джета авиакомпании «Глобус» в Германии. На кадрах видеоролика можно увидеть сгоревшие элементы конструкции самолета.

Автор: Алия Садыкова
Источник: hr-fernsehen
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