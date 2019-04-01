ЦИК Украины официально заявил о втором туре выборов президента

Киев, 1 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о втором туре выборов президента страны, пишет ТАСС.

«Будет второй тур», — заявила журналистам председатель украинской ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, в настоящее время обработаны уже 60% протоколов, и ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.

Избранным президентом Украины считается кандидат, набравший 50% голосов избирателей. После обработки более 50% протоколов в ЦИК заявили о том, что лидерство удерживает шоумен Владимир Зеленский, за ним следует действующий президент страны Петр Порошенко, а на третьем месте — экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Отметим, что проголосовать на выборах не смогли почти 11 млн граждан Украины. Во-первых, из-за того, Киев отказался открывать избирательные участки в РФ, а во-вторых, из-за отказа от проведения выборов в Донбассе.

Российская сторона считает, что легитимность выборов, а также их результатов, стоит под сомнением из-за того, что Украина отказала в аккредитации 24 наблюдателям из РФ.