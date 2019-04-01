Стали известны предварительные результаты голосования украинцев за рубежом

Киев, 1 апреля. Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует среди украинцев, проголосовавших на выборах за рубежом. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины, который озвучил результаты голосования за рубежом по итогам подсчета 95% бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии, Порошенко набрал в зарубежном избирательном округе 38,79% голосов. За ним идет Владимир Зеленский с 25,82% голосов, на третьем месте экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,46%.

По подсчетам 60% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко — 16,61%, Тимошенко — 13,08%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%, на Украине пройдет второй тур выборов, по итогам которого и будет определен новый президент.

Впрочем, в штабе Порошенко не сомневаются в его победе во втором туре. Представитель штаба Максим Саврасов призвал других кандадитов спокойно воспринять новость о переизбрании действующего главы государства, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что около 11 млн украинцев не приняли участия в голосовании.