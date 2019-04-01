Mitsubishi приобрел лицензию на Lada Vesta у «АвтоВАЗа»

Москва, 1 апреля. Японский автомобильный гигант Mitsubishi купил у российского «АвтоВАЗа» лицензию на использование платформы Lada Vesta, чтобы построить новую модель. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Согласно данным ресурса, знакомого с планами концерна, новый автомобиль сменит модель Lancer, производство которой прекратили два года назад.

Напомним, дебют Lada Vesta состоялся в 2014 году в ходе Московского автомобильного салона. Представители японского концерна Mitsubishi Motors сразу заинтересовались российской новинкой, а затем приступили к переговорам с тольяттинским предприятием.

По словам экспертов, Mitsubishi удалось заключить крайне прибыльную сделку, поскольку концерн получил не только лицензию, но и большое число транспортных средств, в том числе спортивный седан Vesta Sport.

В линейке японской компании нет спорткара с 2016 года, когда была прекращена сборка Evolution X.

Отмечается, что выпуск новой модели будет осуществляться в Японии.