ЦИК подсчитал более 95% бюллетеней голосовавших за рубежом украинцев

Киев, 1 апреля. Действующий глава Украины Петр Порошенко лидирует на выборах в зарубежном избирательном округе с 38,79% голосов, на втором месте юморист Владимир Зеленский — 25,82%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Украины после обработки 95,04% протоколов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным Центризбиркома Украины, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в настоящее время лидирует артист и шоумен Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

Порошенко заявил, что выборы прошли демократично, согласно стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок на данный момент не давала. Штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама депутат Рады не исключила, что будет оспаривать итоги голосования. ЦИК Украины сообщал, что не зафиксировал серьезных нарушений во время голосования. Впрочем, согласно данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 22.00 по московскому времени свыше 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента.