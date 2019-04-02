Сербия выразила несогласие с позицией Трампа по Голанам на встрече в Дамаске

Дамаск, 2 апреля. Сирийский парламентский комитет дружбы при Народном собрании провел встречу с поверенным в делах Сербии Миланом Вятовичем под председательством Джамала аль-Зуби, в ходе мероприятия были подняты вопросы развития отношений и способы совместного сотрудничества, передает специальный корреспондент ФАН.

Председатель комитета Джамал аль-Зуаби высоко оценил продолжение работы посольства Сербии в Дамаске, которое не стало подвергаться международному давлению. Он также подчеркнул необходимость совместного сотрудничества во всех областях, особенно в области строительства, а также обмена опытом между двумя сторонами.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Со своей стороны поверенный в делах Сербии Милан Вятович сказал, что его страна поддерживает Сирию в максимально возможной степени. Он полон решимости сохранить посольство Сербии открытым в дальнейшем будущем. Вятович подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между странами в экономической сфере, инвестициях и предпринимательстве.

Вятович отметил, что его страна не признает заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о суверенитете израильской стороны над оккупированными Голанами, поскольку это очевидное нарушение международных резолюций и резолюций Совета Безопасности. Он также добавил, что присутствие американских сил в Восточной Сирии является незаконным.

Члены парламентского комитета также высоко оценили позицию Сербии по вопросу об оккупированных Голанах и ее позицию в отношении Сирии.

Напомним, что буквально несколько дней назад президент США подписал декларацию о принадлежности спорной территории Голанских высот Израилю. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Решение Трампа раскритиковал ряд мировых лидеров, в том числе представители ЕС и России. Официальные власти Дамаска также негативно высказались по этому поводу.