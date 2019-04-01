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На разбившемся в Германии самолете Epic LT могут отсутствовать черные ящики

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На разбившемся в Германии самолете Epic LT могут отсутствовать черные ящики

Москва, 1 апреля. Бортовых самописцев на разбившемся в Германии частном самолете Epic LT может не оказаться. Об этом рассказал первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко.

По его словам, воздушное судно могло быть не оборудовано бортовыми самописцами. Эксперт объяснил, что для самолетов авиации общего назначения обязательного требования по установке самописцев нет.

По данным ТАСС, Зайко напомнил, что «черные ящики» пока не найдены.

Авиакатастрофа произошла 31 марта в районе населенного пункта Эгельсбах, который расположен на территории федеральной земли Гессен. Разбившийся во Франкфурте-на-Майне самолет, на борту которого находились двое россиян, полностью сгорел.

Обломки воздушного судна разбросаны в радиусе 20 метров от места падения. Известно, что самолет летел из Канн в Эгельсбах. Инцидент расследуют сотрудники немецкой криминальной полиции и управление по расследованию авиационных происшествий BFU.

На разбившемся в Германии самолете Epic LT могут отсутствовать черные ящики

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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