Россия в 2018 году опередила США по поставкам СПГ на рынки Европы и Азии

Москва, 1 апреля. Российская Федерация в прошлом году опередила Штаты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на европейский и азиатский рынки. Об этом свидетельствуют отчеты Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

По имеющимся данным, чистый экспорт российского СПГ в европейские страны за 12 месяцев достиг отметки в 4,43 миллиона тонн, тогда как Вашингтон поставил на европейский рынок 2,7 миллиона тонн​​​.

Отмечается, что крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа на рынок Европы стали Катар, Алжир и Нигерия.

Также в отчете указано, что в общей сложности Европа импортировала за указанный период 48,91 миллиона тонн СПГ, что на 6,4% выше отметки 2017 года.

Ключевой прирост пришелся на Бельгию, Голландию, Польшу, Финляндию, Мальту, Турцию, а Литва, Греция, Швеция, Испания закупки СПГ уменьшили.

По результатам прошлого года России опередила США и на самом популярном рынке для СПГ — азиатском. Поставки российского сжиженного газа на этот рынок составили 12,86 миллиона тонн, американского — 10,73 миллиона тонн.