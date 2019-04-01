Троих сирот вернули в Россию из лагеря «Аль-Хол» в Сирии

Москва, 1 апреля. Троих российских сирот доставили домой из лагеря беженцев «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасака, сообщил заместитель председателя организации «Боевое братство» депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

По его словам, родители семилетних близнецов и пятилетней девочки приехали в Сирию из Северной Осетии в 2014 году, чтобы примкнуть к террористам «Исламское государство»1 (группировка запрещена в РФ). Когда мать и отец умерли, осиротевшие дети в течение года выживали в лагере для беженцев. Представителям «Боевого братства» их передали руководители курдских «Отрядов народной самообороны» в городе Камышлы.

Саблин напомнил, что гуманитарную помощь Сирии члены «Братства» оказывают вот уже последние пять лет, и в первую очередь, самым беззащитным — потерявшим родителей детям.

«В этом году опять отправляем в «Артек» детей погибших сирийских военных и детей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирии. Не могли не помочь и этим осиротевшим детям», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что эти сироты пережили больше, чем многие взрослые. Они замерзали по ночам, их жестоко били. Маленький мальчик защищал своих сестер от змей и скорпионов.

«Дети не должны так жить. Они ни в чем не виноваты. Родители обрекли их на такую участь», — подчеркнул политик в комментарии РИА Новости.

Он также поблагодарил за содействие Минобороны РФ, посольству России в Сирии, детскому омбудсмену России и представительству РПЦ в Дамаске, приютившему детей на время оформления документов.

«Дети мечтали увидеть в Россию. Российские военные стали первыми вооруженными людьми, которых они не боятся», — заключил депутат.

1 Организация запрещена на территории РФ.