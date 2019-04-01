Токио просит США объяснить экстренную посадку MV-22 Osprey в Японии

Токио, 1 апреля. Конвертоплан MV-22 Osprey Военно-воздушных сил Штатов совершил в понедельник экстренную посадку в японском аэропорту «Итами» (Osaka International Airport). Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Согласно информации военного ведомства Японии, в результате инцидента никто из экипажа конвертоплана не пострадал. Отмечается, что машина также не повреждена. Минобороны страны уже запросило у Вашингтона разъяснения в связи с произошедшим.

Стоит отметить, что размещение MV-22 Osprey в Японии на протяжении нескольких лет вызывает протесты у населения южной японской префектуры Окинава, потому что с аппаратами систематически происходят инциденты. Так, в 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В 2016 году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб американский военный.

Летом 2017 года у австралийского побережья разбился конвертоплан MV-22 Osprey — на его борту находились 26 человек, трое из которых погибли.

Ранее стало известно, как Токио собирается использовать американские конвертопланы Osprey.