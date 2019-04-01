Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

Ведущие киевские экономисты на публичной пресс-конференции в Киеве проанализировали текущее состояние экономики Украины и пришли к следующему выводу — сегодня гривна искусственно переоценена, а после 31 марта ее резкое падение практически неизбежно. Причины грядущей девальвации украинской нацвалюты выслушал корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве.

В последнее время украинскую валюту откровенно лихорадит — в середине марта она дорожала до 26,5 гривны за доллар, а к 29 марта курс доллара повысился до 27,3 гривны. При этом на межбансковских торгах валютный ценник в последние дни активно шел вверх и на пиках достигал 27,30 гривны за доллар.

По мнению киевского экономиста Всеволода Степанюка, «пока, к сожалению, нацвалюта на Украине живет сама по себе, а экономика — сама по себе».

«Тот факт, что курс национальной валюты по отношению к доллару и евро в последние три года практически не менялся – это больше минус для страны, чем плюс, — говорит Степанюк. — Любой экономист вам скажет — нацвалюта должна отражать реальное состояние экономики. А не подпитываться западными кредитами и займами для того, чтобы создавать у граждан иллюзию некой «экономической стабильности».

По словам Степанюка, за прошлый год торговый баланс Украины составил минус 10 млрд долларов, что само по себе является катастрофическим показателем.

«Но при этом гривна почему-то только укреплялась по отношению к основным валютам, — напомнил эксперт. — С точки зрения здоровой экономики это какое-то сумасшествие, просто неописуемый бред! По идее, так быть просто не может. Однако власти упорно «держали» гривну в коридоре 26-28 за доллар за счет внешних займов, кредитов МВФ, роста внешней и внутренней задолженности и т. д.».

Последние колебания курса, по мнению Степанюка, четко показывают: как только Минфин и НБУ продают очередную порцию гособлигаций спекулянтам — гривна тут же укрепляется. А как только следуют более-менее крупные выплаты из бюджета, гривна тут же проседает.

«Думаю, что на курс нацвалюты сильно повлияют предстоящие выборы, — говорит Степанюк. — По моим прогнозам, «проигравшая сторона» может тут же начать активно выводить деньги из страны и прятать их в офшорах. Размер этих «выводов в офшоры» может быть таким, что я даже не берусь прогнозировать возможное падение гривны на Межбанке».

Аналитик также заявил, что все разговоры о «росте экономики» Украины — это «фейк». Несмотря на данные о «повышении ВВП на 3,5%», на деле промышленность страны не выросла — скорее наоборот, сократилась в объеме. Вырос разве что объем внутренней торговли (на 8%), но это произошло за счет того, что украинские власти продолжали активно занимать средства на внешних рынках.

«По данным из открытых источников, в этом году экономика Украины вообще начала падать, — сообщил экономист. — В январе 2019-го ВВП страны сократился на 3,3%, в феврале — еще на 1,8%. Все это не может не влиять в перспективе на курс нацвалюты. То есть все факторы говорят о том, что в апреле гривна будет девальвироваться, причем достаточно глубоко».

Ожидать каких-то улучшений в экономике от возможной смены власти тоже не приходится, считает эксперт. По его мнению, если действующий президент останется у власти, то он будет и дальше поднимать тарифы на ЖКХ, цену на газ и сокращать социалку, то есть выполнять все пожелания МВФ.

«Что касается цен на газ, то сегодня украинцы покупают его, по сути, втридорога, — отмечает Степанюк. — Когда в Европе цены на газ составляют 230 долларов за тысячу кубов, «Нафтогаз» продает его нашему населению по 315 долларов за тот же объем. И я уверен, что практически при любой возможной власти этот процесс, скорее всего, продолжится. Все претенденты на власть говорят о каком-то «понижении тарифов», «открытии рынков», но никто не может сказать, как именно он собирается это делать. А если украинские власти продолжат действовать в русле рекомендаций МВФ, то экономика продолжит падать в пропасть, и ни о каком росте говорить даже не придется».

По мнению эксперта, дополнительный аргумент в пользу ухудшения экономической ситуации на Украине — это неподъемная для ее экономики учетная ставка Нацбанка в 18% годовых, которая буквально добивает экономику страны.

«В целом, на мой взгляд, объективные процессы в украинской экономике таковы, что гривна не может оставаться на нынешнем уровне, — считает Степанюк. — Если до конца года не будет каких-то социальных потрясений или военных конфликтов, то она будет на уровне 29-30 гривен за доллар. Если же в стране все же возникнет серьезный конфликт, то падение гривны будет обвальным, и тут даже трудно давать точный прогноз по курсу нацвалюты».

«Как показывает опыт последних 27 лет, в украинской экономике все будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры, — рассказал экономист Виктор Скаршевский. — То есть от мировых цен на металл, железную руду и зерно. Зависимость нашей экономики от этих трех позиций сегодня крайне велика. Особенно это было заметно в последние 15 лет — и в 2009-м, и в 2014-м наш ВВП резко падал вместе с мировыми ценами на металл, руду и зерно».

В целом, считает Скаршевский, украинские политики действуют по одному принципу — когда идет рост экономики, они его своими действиями тормозят. А когда идет падение — они, как правило, его только усиливают.

«Нужно честно признать, сегодня Украина в экономическом плане — это маленькая, сырьевая, до предела монополизированная страна, к тому же колониального типа, — говорит Скаршевский. — Но самое плохое в том, что даже такая структура экономики постоянно ухудшается. Промышленность действительно начала сокращаться, и этот процесс набирает обороты. Так, переработка на Украине с начала 2019-го сократилась на 3,9%, машиностроение — на 8%, а легкая промышленность — на целых 12%.