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Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

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Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

Ведущие киевские экономисты на публичной пресс-конференции в Киеве проанализировали текущее состояние экономики Украины и пришли к следующему выводу — сегодня гривна искусственно переоценена, а после 31 марта ее резкое падение практически неизбежно. Причины грядущей девальвации украинской нацвалюты выслушал корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве.

В последнее время украинскую валюту откровенно лихорадит — в середине марта она дорожала до 26,5 гривны за доллар, а к 29 марта курс доллара повысился до 27,3 гривны. При этом на межбансковских торгах валютный ценник в последние дни активно шел вверх и на пиках достигал 27,30 гривны за доллар.

По мнению киевского экономиста Всеволода Степанюка, «пока, к сожалению, нацвалюта на Украине живет сама по себе, а экономика — сама по себе».

«Тот факт, что курс национальной валюты по отношению к доллару и евро в последние три года практически не менялся – это больше минус для страны, чем плюс, — говорит Степанюк. — Любой экономист вам скажет — нацвалюта должна отражать реальное состояние экономики. А не подпитываться западными кредитами и займами для того, чтобы создавать у граждан иллюзию некой «экономической стабильности».

Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

По словам Степанюка, за прошлый год торговый баланс Украины составил минус 10 млрд долларов, что само по себе является катастрофическим показателем. 

«Но при этом гривна почему-то только укреплялась по отношению к основным валютам, — напомнил эксперт. — С точки зрения здоровой экономики это какое-то сумасшествие, просто неописуемый бред!

По идее, так быть просто не может. Однако власти упорно «держали» гривну в коридоре 26-28 за доллар за счет внешних займов, кредитов МВФ, роста внешней и внутренней задолженности и т. д.».

Последние колебания курса, по мнению Степанюка, четко показывают: как только Минфин и НБУ продают очередную порцию гособлигаций спекулянтам — гривна тут же укрепляется. А как только следуют более-менее крупные выплаты из бюджета, гривна тут же проседает. 

«Думаю, что на курс нацвалюты сильно повлияют предстоящие выборы, — говорит Степанюк. — По моим прогнозам, «проигравшая сторона» может тут же начать активно выводить деньги из страны и прятать их в офшорах.

Размер этих «выводов в офшоры» может быть таким, что я даже не берусь прогнозировать возможное падение гривны на Межбанке». 

Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

Аналитик также заявил, что все разговоры о «росте экономики» Украины — это «фейк». Несмотря на данные о «повышении ВВП на 3,5%», на деле промышленность страны не выросла — скорее наоборот, сократилась в объеме. Вырос разве что объем внутренней торговли (на 8%), но это произошло за счет того, что украинские власти продолжали активно занимать средства на внешних рынках.  

«По данным из открытых источников, в этом году экономика Украины вообще начала падать, — сообщил экономист. — В январе 2019-го ВВП страны сократился на 3,3%, в феврале — еще на 1,8%.

Все это не может не влиять в перспективе на курс нацвалюты. То есть все факторы говорят о том, что в апреле гривна будет девальвироваться, причем достаточно глубоко». 

Ожидать каких-то улучшений в экономике от возможной смены власти тоже не приходится, считает эксперт. По его мнению, если действующий президент останется у власти, то он будет и дальше поднимать тарифы на ЖКХ, цену на газ и сокращать социалку, то есть выполнять все пожелания МВФ. 

Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

«Что касается цен на газ, то сегодня украинцы покупают его, по сути, втридорога, — отмечает Степанюк. — Когда в Европе цены на газ составляют 230 долларов за тысячу кубов, «Нафтогаз» продает его нашему населению по 315  долларов за тот же объем. И я уверен, что практически при любой возможной власти этот процесс, скорее всего, продолжится.

Все претенденты на власть говорят о каком-то «понижении тарифов», «открытии рынков», но никто не может сказать, как именно он собирается это делать. А если украинские власти продолжат действовать в русле рекомендаций МВФ, то экономика продолжит падать в пропасть, и ни о каком росте говорить даже не придется».

По мнению эксперта, дополнительный аргумент в пользу ухудшения экономической ситуации на Украине — это неподъемная для ее экономики учетная ставка Нацбанка в 18% годовых, которая буквально добивает экономику страны. 

«В целом, на мой взгляд, объективные процессы в украинской экономике таковы, что гривна не может оставаться на нынешнем уровне, — считает Степанюк. — Если до конца года не будет каких-то социальных потрясений или военных конфликтов, то она будет на уровне 29-30 гривен за доллар. Если же в стране все же возникнет серьезный конфликт, то падение гривны будет обвальным, и тут даже трудно давать точный прогноз по курсу нацвалюты». 

Киевские экономисты ждут обвала гривны в апреле-мае

«Как показывает опыт последних 27 лет, в украинской экономике все будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры, — рассказал экономист Виктор Скаршевский. — То есть от мировых цен на металл, железную руду и зерно.

Зависимость нашей экономики от этих трех позиций сегодня крайне велика. Особенно это было заметно в последние 15 лет — и в 2009-м, и в 2014-м наш ВВП резко падал вместе с мировыми ценами на металл, руду и зерно». 

В целом, считает Скаршевский, украинские политики действуют по одному принципу — когда идет рост экономики, они его своими действиями тормозят. А когда идет падение — они, как правило, его только усиливают. 

«Нужно честно признать, сегодня Украина в экономическом плане — это маленькая, сырьевая, до предела монополизированная страна, к тому же колониального типа, — говорит Скаршевский. — Но самое плохое в том, что даже такая структура экономики постоянно ухудшается. Промышленность действительно начала сокращаться, и этот процесс набирает обороты. Так, переработка на Украине с начала 2019-го сократилась на 3,9%, машиностроение — на 8%, а легкая промышленность — на целых 12%.

В этих условиях курс гривны завышен очень серьезно, а внешнеэкономическая конъюнктура начала ухудшаться. К тому же валютные спекулянты, которые в последние два года вкладывались в нашу экономику (получая прибыль до 30% годовых), очень скоро начнут уходить с рынка и выводить свои капиталы за границу. Поэтому я ожидаю, что уже в апреле-мае последует падение курса нацвалюты, которое очень здорово — в очередной раз — ударит по карману украинцев», — резюмирует аналитик.

Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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