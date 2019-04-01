Новый бюджетный Suzuki Wagon R бьет рекорды продаж в Индии

Нью-Дели, 1 апреля. Продажи бюджетного хэтчбека Suzuki Wagon R нового поколения начались в феврале текущего года. За прошедшее время на новинку официальными дилерами марки в Индии было собрано более 15 тысяч заказов. Об этом пишет портал NJcar.ru.

Отмечается, что производство модели Suzuki Wagon R было налажено на совместном предприятии Maruti Suzuki. Новинку создали на базе Heartect, которая лежит в основе Suzuki Swift и Baleno.

Под капотом транспортного средства установлен 1,0-литровый мотор производительностью 68 лошадиных сил. Кроме того, моторную гамму пополнили 1,2-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы.

Известно, что стоимость модели начинается от 419 тыс. рупий (порядка 390 тыс. рублей).

Напомним, в конце февраля 2019 года Suzuki представила обновленный кроссовер Vitara.