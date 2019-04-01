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Шпионская программа годами маскировалась под приложения на Android

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Шпионская программа годами маскировалась под приложения на Android

Москва, 1 апреля. В магазине приложений Google Play годами были доступны для скачивания сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android.

Специалисты рассказали, что шпионское программное обеспечение активно работало под кодовым названием Exodus с 2016 года и вплоть до начала 2019 года. Как уточнили эксперты Security Without Borders и Motherboard в блоге организации, опасный сервис маскировался под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы гаджетов.

В течение двух лет в Google Play появились более 20 подобных приложений.  При запуске вредоносной программы пользователь разрешал ей доступ к мобильному номеру и IMEI. После этого сервис мог беспрепятственно передавать личные данные пользователя с устройства на сервера злоумышленников.

Ранее был обнаружен вирус, разряжающий Android-смартфоны. Вредоносная программа получила название Andr/Clickr-AD. Она была обнаружена в нескольких сервисах в магазине Google Play. В приложениях стоял кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам. При этом он работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Такая постоянная активность гаджета и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Всего вирусом было заражено 20 приложений. Отмечается, что общее число скачиваний составило более двух миллионов. На данный момент зараженные приложения удалены из магазина.

Шпионская программа годами маскировалась под приложения на Android

Автор: Алия Садыкова
Источник: блог Security Without Borders и Motherboard
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