Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сообщения о выбросе мышьяка в Новосибирске проверяют МЧС и Роспотребнадзор

357
0 Оставить комментарий

Сообщения о выбросе мышьяка в Новосибирске проверяют МЧС и Роспотребнадзор

Новосибирск, 1 апреля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился  провести замеры концентрации мышьяка в Кировском районе областного центра после сообщений СМИ о выбросе опасного вещества на этой территории.

По данным местных изданий, при строительстве многоэтажки в районе Бугринской рощи произошло вскрытие могильника оловозавода, после чего концентрация мышьяка в воздухе превысила допустимые нормы.

Травников поручил проверить информацию надзорным ведомствам.

«Просьба подключиться с Роспотребнадзором, МЧС и провести замеры. Если действительно превышение имеется, надо проводить работы», — заявил он на совещании.

Первый заммэра города Геннадий Захаров сообщил Травникову, что на территории бывшего оловозавода уже проводят исследования.

 

Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров