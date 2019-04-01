Сообщения о выбросе мышьяка в Новосибирске проверяют МЧС и Роспотребнадзор

Новосибирск, 1 апреля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился провести замеры концентрации мышьяка в Кировском районе областного центра после сообщений СМИ о выбросе опасного вещества на этой территории.

По данным местных изданий, при строительстве многоэтажки в районе Бугринской рощи произошло вскрытие могильника оловозавода, после чего концентрация мышьяка в воздухе превысила допустимые нормы.

Травников поручил проверить информацию надзорным ведомствам.

«Просьба подключиться с Роспотребнадзором, МЧС и провести замеры. Если действительно превышение имеется, надо проводить работы», — заявил он на совещании.

Первый заммэра города Геннадий Захаров сообщил Травникову, что на территории бывшего оловозавода уже проводят исследования.