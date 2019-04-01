Иномарка врезалась в дерево на трассе под Тулой, погибли пять человек

Тула, 1 апреля. На трассе Новомосковск — Сокольники в Тульской области иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево, погибли пять человек, сообщил представитель УМВД региона Андрей Ярцев.

ДТП произошло в ночь на 1 апреля. Водитель Ford Mondeo врезался в дерево, очевидцы происшествия вызвали оперативные службы.

Сотружники ГИБДД сначала обнаружили трех погибших. Автомобиль получил сильные повреждения, еще два человека нашли внутри смятой машины. Все погибшие — мужчины в возрасте до 30 лет.

Правоохранительные органы устанавливают причины аварии и личности жертв ДТП.