Новосибирский университет учредит стипендию в честь погибшей в авиакатастрофе Филевой

Новосибирск, 1 апреля. Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) планирует учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей в авиакатастрофе в воскресенье акционера S7 Наталии Филевой. Об этом рассказал ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.

По его словам, для факультета летательных аппаратов будет организована стипендия ее имени.

Руководитель ассоциации выпускников НГТУ также добавил, что Филева не входила в ассоциацию, но в течение многих лет поддерживала ее.

Пономарев уточнил, что на стадии разработки находился проект создания на территории студенческого городка НГТУ общежития повышенной комфортности на условиях государственно-частного партнерства.

Напомним, как сообщал Infox.ru, акционер S7 Филева погибла при крушении бизнес-джета в Германии. Авиакатастрофа произошла 31 марта при заходе на посадку воздушного судна Epic-LT в аэропорт «Эгельсбах».

По данным «ФедералПресс», крушение Epic-LT могло произойти по причине технических неполадок.

Филева окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-радиомеханик» и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «организация управления производством».