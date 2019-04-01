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Жители Флориды сняли на видео падение метеора

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Жители Флориды сняли на видео падение метеора

Майами, 1 апреля. Жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, небесное тело запечатлели на видео. На кадрах ролика зафиксировано, как зеленовато-голубой объект неожиданно появился в небе и пропал.

Как пишет «Царьград», метеор также удалось засечь радарам.

Согласно данным метеорологов, попадающие в атмосферу планеты болиды не являются редкостью, но увидеть их можно не так часто, передает «МИР24».

Напомним, в марте американскому спутнику «Terra» и японскому «Himawari-8» удалось снять на видео взрыв метеорита на Камчатке.

Автор: Сергей Петров
Источник: CNN
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