Жители Флориды сняли на видео падение метеора
Майами, 1 апреля. Жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным канала, небесное тело запечатлели на видео. На кадрах ролика зафиксировано, как зеленовато-голубой объект неожиданно появился в небе и пропал.
Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE— Jeffrey Cardona (@jeffreycardona1) March 31, 2019
Как пишет «Царьград», метеор также удалось засечь радарам.
Согласно данным метеорологов, попадающие в атмосферу планеты болиды не являются редкостью, но увидеть их можно не так часто, передает «МИР24».
Напомним, в марте американскому спутнику «Terra» и японскому «Himawari-8» удалось снять на видео взрыв метеорита на Камчатке.