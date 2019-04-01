Москва, 1 апреля. Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.

Правительство продлило договоренности с нефтяными компаниями на этот срок. Согласно документу, заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца. В нем говорится, что с июля 2019 года в России может заработать новый механизм, позволяющий гарантировать обеспеченность внутреннего рынка топливом. Как пишет ТАСС, для покупателей продление соглашения означает, что розничные цены на бензин и дизель могут колебаться в пределах инфляции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство следить за изменением цен на горюче-смазочные материалы и реагировать в случае необходимости. Глава правительства также подчеркнул, что в целом ситуация с ценами на бензин в стране стабильная.

Напомним, что весной прошлого года в России произошел резкой рост цен на бензин. Правительству удалось стабилизировать ситуацию на рынке путем снижения акцизов и заморозки цен до 31 марта 2019 года. После этого «Роснефть» предложила временно ограничить экспорт топлива, чтобы снизить стоимость горючего.

ФАС назвала причину скачка цен на бензин весной 2018 года. Заместитель главы ФАС Андрей Цариковский заявил, что скачок цен на топливо на бирже мог быть вызван сговором трейдеров.

По его словам Федеральная антимонопольная служба планирует возбудить дело. Цариковский уточнил, что пока речь идет о двух «достаточно крупных» трейдерах. Представитель ФАС не исключил, что в процессе расследования могут появиться новые подозреваемые по делу.

Он напомнил, что в результате незаконных действий цены на нефтепродукты на бирже были завышены. Он объяснил, что биржа носит индикативный характер для многих, и поэтому это привело к общему росту цен. Цариковский подчеркнул, что «так повышался индикатор, от которого росли общие цены».

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что повышение акцизов на нефтепродукты было ожидаемо еще летом, но увеличение цен происходит сейчас, и компании перекладывают расходы на потребителей. Он подчеркнул, что рост цен на топливном рынке небольшой из-за того, что действуют сдерживающие факторы.

Эксперт также напомнил, что в настоящее время работают соглашения, которые были подписаны в ноябре прошлого года компаниями и российским правительством.